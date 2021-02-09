Bebé reacciona con gesto de desagrado cuando llega al mundo y el momento se vuelve viral en internet. (VIDEO)

El nacimiento de un bebé es el acontecimiento más puro y hermoso para una familia. Y es que, recibir a un pequeñito entre los brazos es una noticia que cambia para siempre la vida de una mujer.

Sin embargo, un recién nacido no estuvo nada contento tras su nacimiento, pues mostró un inesperado gesto de desagrado cuando abrió sus ojitos.

Fue la madre del niño, quien subió la reacción de su hijo en un video de Youtube. La mujer sostuvo al menor entre sus brazos, mientras pronunció la siguiente frase: "¿Qué estás mirando, mi amor? Tú estás pequeñito como un ratoncito”.

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Sin embargo, el niño volteó los ojos por todas partes y puso una cara de enojo que se viralizó en las redes sociales.

El gesto del bebé divirtió a millones de cibernautas, quienes se sintieron muy identificados con la tierna carita del retoño. "Cuando acabas de nacer y ya estás decepcionado del mundo", expresaron múltiples personas en internet.

Millones de personas confesaron que el bebé habría preferido quedarse dentro de la placenta de su madre a tener que salir y ver la difícil situación que atraviesa el mundo entero.

Con un gorrito blanco y una manta estampada, este recién nacido se llevó las palmas como uno de los personajes más graciosos de toda la cuarentena.

Funny baby’s videos”cuando acabas de nacer y ya estás decepcionado del mundo”

Conoce a Roan, el bebé que también se volvió una sensación en los últimos meses

La ternura de varios bebés inundó las plataformas digitales en el último año. Tal es el caso de un pequeñito de 10 meses que responde al nombre de Roan.

Y es que, la mamá de este hermoso bebé, grabó el momento exacto donde su hijo dijo "I love you" con apenas dos meses de llegar al mundo.

En esta época de confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, muchas personas se viralizaron por sus bailes, retos y hasta peleas; sin embargo, los bebés se robaron el show con su dulzura.

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