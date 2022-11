(VIDEO) ¡Esta señora tiene muy claras sus prioridades!

Esta señora prefirió salvar una copa de champaña y dejar caer a su nene. El niño estaba jugado tranquilamente ante la mirada de su madre. Después, sujeto una de las copas que tenía en frente. Esta cayó, pero no logró tocar el suelo. El que sí se fue para abajo, fue el pequeño.

La mujer no sólo dejó caer al pequeñon, sino que prefirió el champagne. En segundos, sus brazos sustituyeron a su hijo por la copa. Sin duda que no se llevará el premio a la mejor mamá del año en esta ocasión. Tiempo habrá que pasar para que el nene vuelva a confiar en ella. Por lo pronto vivirán en nuestra sección de “Padres no tan padres”.