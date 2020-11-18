Un joven TikToker se atrevió a probar asquerosos platillos para demostrar que se quedó sin gusto y olfato tras contraer Covid-19 y documentarlo en videos a fin de comprobar a sus amigos escépticos sobre la existencia y el daño que causa el virus.

En su perfil de la red social, el hombre de 30 años compartió una serie de clips en los que va mostrando cómo se prepara y consume los exóticos alimentos que para alguien con su olfato y gusto intactos resultarían muy fuertes y en algunas ocasiones hasta incomibles.

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Luego de su valiente demostración sobre los daños que la causó el Covid-19, el joven de nombre Rusell Donnelly, quien es conocido en TikTok como rustardlikemustard, se hizo viral junto a sus videos que han alcanzado un gran número de reproducciones y se han vuelto tema de conversación de varios internautas, quienes han quedado asombrados por su manera de beber los alimentos sin inmutarse.

“Actualmente soy positivo a Covid y no puedo saborear nada”, expresó el Tiktoker originario de Nueva Jersey, Estados Unidos, en una de sus publicaciones en la red social donde ya cuenta con más de 67 mil seguidores y alcanzó una suma superior a los 2.5 millones de likes en su cuenta por su osado experimento.

En uno de sus videos que se han hecho virales, el Tiktoker aparece comiendo una cebolla morada, un poco de jugo de limón agrio y una pasta de ajo.

Al introducir esta mezcla, el joven no hizo ningún gesto o comentario sobre el fuerte sabor de los alimentos que comúnmente causan un sabor ácido o desagradable.

En otro de sus clips, el Tiktoker cepilló sus dientes y tomó jugo de naranja, le mordió a una cebolla, comió un limón y tomó un poco de vinagre sin tener alguna reacción inmediata ante el sabor de los ingredientes que son de sabor fuerte y desagradable para muchos.

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