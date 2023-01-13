(VIDEO) Un paso en falso y se autodestruyó terriblemente.
Este hombre trabajaba tranquilamente en un centro comercial vestido de robot. Saludo a una chica y luego perdió el equilibrio. El disfraz terminó en pedazos.
Pensamos que estaba a punto de convertirse en un coche, pero luego entendimos que sólo se había caído. Este hombre vestido de uno de los robots más famosos del mundo, saludó a una chica como parte de su trabajo. Se quedó feliz pero no vio por donde pisaba.
Se le torció el tobillo. El sujeto se precipitó hacia abajo y varias partes de su atuendo comenzaron a caer. Finalmente no pudo evitar un azotón frente a todas las personas de la plaza. ¿Habrá sido su último día en el trabajo? Esperemos que no. Pobrecillo.
Man I feel bad for Bumblebee 😭— Overtime (@overtime) September 29, 2022
(h/t fail_life1/TT) pic.twitter.com/0d9PTOwgQg