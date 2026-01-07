¡Amanecía cuando lo vieron en Pino Suárez! Este accidente le quitó la vida
La víctima sufrió un aparatoso accidente antes de perder la vida; ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo del siniestro que sucedió cerca de Pino Suárez.
La volcadura sucedió al salir de la calle José Tomás Cuellar, en la zona de Pino Suárez; el conductor del taxi de la CDMX se incorporó a San Antonio Abad y perdió el control para impactarse con una palmera y una luminaria. ¡El auto salió expulsado del interior en la zona de obras tras el terrible accidente! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.