¡Un perro pierde la vida y se registra un fuerte siniestro! Esto sucedió en la GAM y en Reforma

La CDMX vivió dos lamentables episodios en las últimas horas. En la GAM, un enfermo metal privó de la vida a un perro de una manera muy trágica; nada pudieron hacer para rescatar al can. Además, un camión de pasajeros se impactó con un camión de bomberos en la zona de Paseo de la Reforma. Así reporta ‘El Diablo’ Becerril los lamentables sucesos.