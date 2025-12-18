¿Tlalitos y carnitas? ¡Checa esta joya culinaria del mercado de Jamaica!
Si nos has probado los tlalitos con un buen taco de carnitas del mercado de Jamaica, no has vivido... ¡Rahmar presume este manjar de La pura sabrosura!
El mercado de Jamaica resguarda un tesoro culinario: tlalitos. Y es que estos trocitos dorados de maciza de las carnitas, son una delicia. Por supuesto, no pueden faltar los tacos de trompa, maciza, chicharrón, cuerito, legua, surtida y más. ¡Todo garantizado por La pura sabrosura!