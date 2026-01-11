Al Extremo | Programa 11 de enero del 2026

En el programa de hoy de ¡Al Extremo!, el chef Rahmar Villegas nos enseña a preparar un delicioso platillo utilizando los restos de la rosca de Reyes para que no la tires y le des una segunda vida en la cocina. Además, la bruja Zulema comparte los mejores rituales para superar la temida cuesta de enero, mientras que Alejandra Carvajal nos trae la inspiradora historia de María Luisa, una mujer de 88 años que desafía los estereotipos practicando pole dance. Esto y mucho más, solo en ¡Al Extremo!.