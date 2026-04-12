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Al Extremo | Programa 12 de abril del 2026

Cocina, casos paranormales, historias de superación y las acciones de inseguridad que captan las cámaras de seguridad en la ciudad de la furia puede ver en la emisión de este domingo en Al Extremo.

En la emisión de este domingo el chef Rahmar nos trae los mejores secretos para hacer un platillo delicioso y llevarlo a la mesa, en esta ocasión nos enseña a preparar una deliciosa tinga de atún. La bruja Zulema también nos enseña los mejores rituales para protegerse.

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