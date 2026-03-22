Al Extremo | Programa 21 de marzo del 2026

Jorge “El Diablo” Becerril nos trae esos casos donde la ciudad de la furia ve más allá de lo evidente y para el atraco de los Humanos Dando su Peor momento, además, en esta emisión Alejandra Carvajal nos trae la misteriosa historia del Río Magdalena, no querrás perdértela pues su oscuridad te dejará paralizado, al igual como la historia de Alberto quien ahora vive en un cuarto lleno de energías misteriosas.