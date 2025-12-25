Al Extremo | Programa 25 de diciembre del 2025

Revive el programa del 25 de diciembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril nos presentó a los pillos capturados en Iztapalapa, Rahmar nos enseñó a preparar tortas de pavo recalentado con fondue, ‘La Chicuela platicó sobre los corridos metafísicos con Raúl Beltrán y Jessy Portillo cambió las carcajadas por mensajes urgentes llenos de esperanza. ¡Al Extremo!