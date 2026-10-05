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¡De tacos, misiones secretas y drama! Esto fue todo lo que pasó en Al Extremo

La Pura Sabrosura llegó con tacos de mixiote, mientras Kecho Bond buscó a la próxima Chica Bond y La Granja VIP dejó momentos de alta tensión.

Por: Dulce Olvera

En Al Extremo hubo de todo: Ramaha Villegas se lanzó a probar unos tacos de mixiote que se ganaron la Garantía de la Pura Sabrosura. Además, Kecho Bonnd llegó con una misión secreta para encontrar a la próxima Chica Bond y nuestros conductores revivieron lo más intenso de La Granja VIP.

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