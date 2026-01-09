¡Insólito! Así quedó el edificio de Paseos de Taxqueña tras la explosión

Esta mañana, en el sur de la CDMX, se registró una fuerte explosión de un departamento en la zona de Paseos de Taxqueña. Estas son las desgarradoras imágenes que dejó el siniestro que sucedió en el tercer piso del edificio, dejando a varios quemados de gravedad y más de dos mil desalojados. Además, vecinos de la GAM reportaron una fuga de agua potable. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.