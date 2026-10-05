La Granja VIP: Kenny se despide y llega un nuevo integrante de cuatro patas

En Al Extremo, Alex Garza, Vanessa Claudio y Carlos Quirarte presentan el resumen de todo lo que se vivió en el domingo de eliminación de La Granja VIP. Desde la cuarta eliminación, donde Kenny tuvo que despedirse hasta la llegada del granjero número 21. Además, Kevyn “Bicolor” enfrentó al tribunal, donde Pascal no se guardó nada y protagonizó un intenso momento al explotar contra él.