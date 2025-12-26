¡Una ‘rata’ menos en Azcapotzalco! Robaba un auto a lo ‘rápido y furioso’

En Azcapotzalco, el robo de un auto terminó en una persecución ‘de película’. Todo comenzó en Marina Nacional, donde las cámaras de videovigilancia captaron que un sujeto había robado un vehículo. El rufián, al percatarse que lo habían cachado, emprendió la huída a lo ‘rápido y furioso’. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo de la persecución que sucedió en las calles de la CDMX.