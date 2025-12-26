inklusion logo Sitio accesible
¡Una ‘rata’ menos en Azcapotzalco! Robaba un auto a lo ‘rápido y furioso’

Robó un auto en Azcapotzalco y, al tratar de huir, se armó una persecución hasta que la justicia lo alcanzó. ¡Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril!

En Azcapotzalco, el robo de un auto terminó en una persecución ‘de película’. Todo comenzó en Marina Nacional, donde las cámaras de videovigilancia captaron que un sujeto había robado un vehículo. El rufián, al percatarse que lo habían cachado, emprendió la huída a lo ‘rápido y furioso’. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo de la persecución que sucedió en las calles de la CDMX.

