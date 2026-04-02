Las mejores tostadas de Coyoacán: La opción ideal para esta cuaresma

El chef Rahmar nos lleva al mercado de Coyoacán para conocer un lugar donde venden deliciosas tostadas. Cuentan con más de 27 guisados para elegir así como de diferentes mariscos. Hay opciones para esta cuaresma como diversos aguachiles, como el de mango que es el más pedidos. Las tostadas van desde los $45 pesos mexicanos hasta los $75. El tamaño de la tostada es grande y todas cuentan con gran sabor.