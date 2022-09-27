Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | A AMLO le gustaría que Belinda y Nodal ofrecieran un concierto juntos.
El presidente de México confesó que el cantante de Regional Mexicano desea ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo, pero no quiere desairar a Belinda.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Christian Nodal y Belinda.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Belinda y Christian Nodal.
Christian Nodal.
Christian Nodal y Belinda.