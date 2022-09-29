VIDEO: Casandra Ascencio se pone celosa de Yomi por esta razón.

La nueva temporada de Exatlón incia el próximo lunes 3 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO, donde toda una generación de atletas está lista para conquistar las tierras y playas de nuestro reality show.

No te pierdas el Gran Estreno de nuestro reality show, pues muy pronto seremos testigos de trepidantes duelos de participantes que se unen a las filas de los equipos rojo y azul. La fortaleza y otros incentivos esperan ser ganados por estos fuertes atletas que dejarán el corazón en Exatlón.

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Casandra Ascencio se pone celosa de su novio, Yomi

Casandra Ascencio y Christian Anguiano, también conocido como Yomi, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Exatlón. Los atletas se conocieron en la tercera temporada de nuestro reality show, donde iniciaron una bonita amistad y meses después comenzaron una relación sentimental fuera de la competencia.

La basquetbolista y el luchador regresaron a Exatlón: Titanes vs Héroes para competir en los circuitos más demandantes del planeta. Tras su salida de aquella cuarta temporada, la pareja ha dedicado tiempo a su romance y a construir un futuro juntos.

Ambos tienen planes de vivir juntos muy pronto, así que la construcción de su casa ha sido un proceso que han compartido para sus millones de seguidores de las redes sociales. Los atletas comparten detalles de su vida sentimental y esta vez no fue la excepción.

Y aunque ambos tienen uno de los noviazgos más sólidos, MVP ha demostrado ser un poco celosa con Yomi. A tráves de sus historias de Instagram, Casandra se puso un poco celosa de ver al atleta abrazando de su perrita Leonor.

"Él no te pertenece, quítate de ahí", expresó la basquetbolista, aunque sus palabras solo fueron una broma al ver a la tierna cachorrita recostada en los brazos de Christian.

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