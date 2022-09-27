Exatlón México: Ellos son los atletas del equipo rojo en la nueva temporada.
Estamos a pocos días de que arranque una nueva temporada de Exatlón México, por lo que te presentamos a todos los atletas del equipo rojo.
Estamos a poco menos de una semana de que comience la nueva temporada del reality deportivo más famoso de todos los tiempos, Exatlón México.
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Luego de una larga espera por parte de los millones de fans, los circuitos más demandantes van a comenzar el próximo 3 de octubre en punto de las 19:30 horas, por la señal de Azteca UNO, las aventuras de Exatlón México llegan con nuevos circuitos que van a poner a prueba a todos los atletas que han aceptado el reto ir a las playas de República Dominicana.
Nuevamente la competencia más exigente de la televisión mexicana regresa con 20 atletas que van a demostrar todas sus capacidades para poder llegar hasta la semana final y poder formar parte del selecto grupo de ganadores de Exatlón México.
Los atletas van a estar separados en dos equipos, tal y como ha sido en todas las ediciones de Exatlón México, por lo que te vamos a presentar a los integrantes del equipo rojo.
Los increíbles atletas del equipo rojo de Exatlón México.
A lo largo de la últimas por medio de las redes sociales de Exatlón México, nos han dado a conocer a todos los atletas que van a formar parte del equipo rojo, uno de los más ganadores a lo largo de la historia en reality, por lo que la responsabilidad de estos deportistas es muy alta.
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Yann Lobito – Atleta de sur, tiro con arco, skate, patinaje, capoeira, hockey y parkour.
Dariana García – Atletismo.
Valeria Payén – Karate.
Germán Sánchez – Clavados.
Omar ‘El negro’ Esparza – Futbolista.
Saray Orozco – Artes marciales mixtas.
Tzasna Carrasco – Jiu-jitsu.
Josué Menéndez – Lanzamiento de jabalina.
Yahel Castillo – Clavadista.
Estephanie Solís – Futbol bandera.
Ya lo sabes, Exatlón México llega a la pantalla de Azteca UNO, el próximo 3 de octubre en punto de las 19:30 horas.