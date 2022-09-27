Exatlón México: Ellos son los atletas del equipo rojo en la nueva temporada.

Estamos a poco menos de una semana de que comience la nueva temporada del reality deportivo más famoso de todos los tiempos, Exatlón México.

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Luego de una larga espera por parte de los millones de fans, los circuitos más demandantes van a comenzar el próximo 3 de octubre en punto de las 19:30 horas, por la señal de Azteca UNO, las aventuras de Exatlón México llegan con nuevos circuitos que van a poner a prueba a todos los atletas que han aceptado el reto ir a las playas de República Dominicana.

Nuevamente la competencia más exigente de la televisión mexicana regresa con 20 atletas que van a demostrar todas sus capacidades para poder llegar hasta la semana final y poder formar parte del selecto grupo de ganadores de Exatlón México.

Los atletas van a estar separados en dos equipos, tal y como ha sido en todas las ediciones de Exatlón México, por lo que te vamos a presentar a los integrantes del equipo rojo.

Los increíbles atletas del equipo rojo de Exatlón México.

A lo largo de la últimas por medio de las redes sociales de Exatlón México, nos han dado a conocer a todos los atletas que van a formar parte del equipo rojo, uno de los más ganadores a lo largo de la historia en reality, por lo que la responsabilidad de estos deportistas es muy alta.

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Yann Lobito – Atleta de sur, tiro con arco, skate, patinaje, capoeira, hockey y parkour.

Dariana García – Atletismo.

Valeria Payén – Karate.

Germán Sánchez – Clavados.

Omar ‘El negro’ Esparza – Futbolista.

Saray Orozco – Artes marciales mixtas.

Tzasna Carrasco – Jiu-jitsu.

Josué Menéndez – Lanzamiento de jabalina.

Yahel Castillo – Clavadista.

Estephanie Solís – Futbol bandera.

Ya lo sabes, Exatlón México llega a la pantalla de Azteca UNO, el próximo 3 de octubre en punto de las 19:30 horas.