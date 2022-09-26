Casandra Ascencio recuerda su participación en Exatlón. ¿Regresará?

La nueva temporada de Exatlón está a punto de iniciar, dando paso a la nueva generación de atletas que quiere convertirse en leyendas de nuestro reality show.

Sin embargo, los fanáticos de Exatlón estallaron de emoción este día, luego de que Casandra Ascencio respondiera al mensaje de un fan en las redes sociales.

"Ahora que va a iniciar la nueva temporada es buen momento para recordar a la mejor basquetbolista de la historia de Exatlón: Casandra Ascencio", escribió un internauta.

La basquetbolista tapatía vio el mensaje y no dudó en recordar su participación en nuestro reality show. Recordemos que la también conocida como MVP participó en la tercera temporada de la competencia, aunque también regresó a Exatón: Titanes vs Héroes.

"Amamoooos. Que buen recuerdo", esscribió Casandra Ascencio en sus historias de Instagram, respondiendo a las bellas palabras de un fan recordadando su debut en las playas más demandantes del planeta.

Casandra no ha revelao que desee regresar a Exatlón, aunque sus fanáticos no piderden la esperanza de verla una vez más uniéndose a las filas del equipo azul, donde conoció a otros participantes como Evelyn, Doris, Yomi, Pascal y más.

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¿Cuándo inicia la nueva temporada de Exatlón?

La nueva temporada de Exatlón inicia el próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Josué Menéndez, Fogel Negrete, Dariana García, Andrea Medina, Omar ‘El Negro’ Esparza, Yann Lobito y Liliana Hernández son solo algunos de los atletas confirmados para esta nueva temporada.

Antonio Rosique ya ha adelantado que será una edición única, pues se esperan nuevos circuitos y nuevas dinámicas en la competencia más demandante.

No te pierdas el Gran Estreno de Exatlón el próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO

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