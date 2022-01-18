FOTOS | El día que echaron a Christian Nodal de un bar.

El famoso cantante de regional mexicano, Christian Nodal v isitó el bar Gentleman and Queens en Guadalajara, Jalisco de donde fue echado por uno de los socios del establecimiento, así lo reveló en su cuenta de Tik Tok, Andrew Witchie, quien es uno de los dueños de este lugar.

Witchie reveló que al enterarse que el novio de Belinda se encontraba en su establecimiento le solicitó a los meseros que le dieran un buen trato al famoso, además de otorgarle algunas cortesías.

De igual forma Andrew indicó que el compositor se dio el tiempo de posar con los meseros y los clientes del lugar para la fotografía del recuerdo. Al ver que todo estaba en orden, el tiktokero se retiró a su oficina.

Minutos más tarde uno de los meseros del establecimiento le informó que el ‘Capi’, quien no conocía al famoso había corrido a Christian Nodal, motivo por el cual Witchie salió a buscar al cantante para ofrecerle disculpas. A pesar de ser echado del lugar, Andrew afirmó que Nodal no se portó grosero, incluso dejó propina.

