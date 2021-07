Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, fue hospitalizada de emergencia.

La mamá de Christian Nodal fue hospitalizada de emergencia este fin de semana, pero ya se encuentra recuperándose. Te contamos.

La suegra de muchas en México, Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, ¡fue hospitalizada de emergencia! ¿Qué fue lo que le sucedió? Te contamos los detalles...

Mamá de Christian Nodal, fue hospitalizada de emergencia.

Anteriormente, Cristina Nodal había preocupado a sus seguidores, pues había cambiado radicalmente de look por problemas de salud. La mamá de Christian no ha dado más detalles al respecto, pero hace un par de días compartió en sus historias de Instagram que estaba en espera de ser sometida a una intervención quirúrgica.

“Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí, que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia, por estar al pendiente”. Escribió en sus redes sociales Cristy Nodal. ¿Será algo serio?

Recordemos que a principios de este año, Cristina decidió hacerse un cambio de look, cortarse muy chiquito el cabello, ¡y recibió muchísimas críticas! Por lo que no se quedó callada y respondió: “Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar he recibido críticas buenas, malas, hasta homofóbicas, porque suponen que es un cambio de ‘look’ lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día a día con alegría y amor, gracias a Dios mi autoestima es grande... Tal vez llegue a quedar sin ni un solo cabello, tal vez no, pero mi felicidad no depende de ello, los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo vestimos, o de cualquier estereotipo”. Dando a entender que tenía problemas de salud, pero no dio más detalles.

Si está pasando por un proceso de salud, ¡esperamos que se recupere pronto!

