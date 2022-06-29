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FOTOS | Christian Nodal llora en pleno concierto en Colombia.

“Le falta empatía a este mundo”. Dijo Christian Nodal entre lágrimas en uno de sus conciertos en Colombia. Te contamos

Por: TV Azteca

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