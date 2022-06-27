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FOTOS | Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se están comiendo Egipto a mordidas.

En los últimos días la pareja ha visitado España, Italia y Grecia y ahora Egipto. Así van las amorosas vacaciones de los cantantes.

Por: TV Azteca

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