Claudia dice que ojo de loca no se equivoca y asegura que no dejará que otra vieja le quite lo suyo. Dice que su esposo sale despampanante para ir a su negocio de paletas. Revela que le quita dinero a su esposo para que él no se lo gaste en pitufos con otras. Claudia quiere ponerle implantes a su hija para que agarre buen marido.