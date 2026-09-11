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Mario culpa a su esposa de que en Acércate a Rocío hayan descubierto que es INFIEL
Descubren la verdad de Mario: le está siendo infiel y él no tolera que le quiten la careta, así que decide echarle la culpa a su esposa Ali.
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Amelia, madre de Ali, quiere convencer a su hija de denunciar a Mario
Amelia llega a Acércate a Rocío sin saber que su hija, Ali, se quedó sin celular porque su esposo Mario decidió destruirlo, y está convencida de querer obligarla a denunciarlo.
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"Si yo le grito a mi mujer es porque ella se lo merece" Mario no cree que esté haciendo algo incorrecto
Mario cree que es perfecto, y está seguro de que él tiene que corregir a su esposa y enseñarle “cuál es su lugar” y que si le grita es porque le tiene que enseñar.
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"Mi suegra solo quiere meter cizaña" Ali niega que esté sufriendo abuso
Ali dice que su suegra está mintiendo, que su esposo no ejerce violencia contra ella y reclama que "él la ama”.
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"Mi hijo humilla y manipula a mi nuera, y ella cree que eso es amor" Beatriz no está feliz con el matrimonio de su hijo
Beatriz dice que su hijo se acostumbró al maltrato que ella recibía de su esposo, y ahora él está maltratando a su esposa, lo cual no le parece que sea correcto.
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¡Cobra por escuchar! Óscar le paga a la amiga de su nieta para que pase tiempo con él
Susana revela que le cobra a Óscar, el abuelo de su amiga Valeria, por escucharlo y pasar tiempo con él. ¿Realmente Óscar le pagará sólo por escucharlo?
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¡Tremenda decepción! La novia de Miguel se avergüenza de su padre y él no sabe qué hacer
Miguel confiesa que se siete decepcionado de su novia porque ella se avergüenza de su padre. ¿Debería ayudarle a recapacitar o se debería de alejar de ella?
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¡Se da vida de rica! Valeria no se explica de dónde saca dinero su amiga Susana
Valeria dice que su amiga Susana, quien se da vida de rica, cambió mucho desde que entró a la universidad, pues ahora se cree mucho y se avergüenza de su papá.
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¡Le da asco! El papá de Susana recoge basura y ella se avergüenza
Susana dice que a su papá se le hizo fácil recoger basura antes de encontrar un empleo firmal y le advierte que, por lo mientras, se puede olvidar de ella.
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¡La basura y la mugre se quitan! Manuel recolecta basura y su hija se avergüenza
Tras quedar desempleado, Manuel decidió recolectar basura para pagar los estudios de su hija, quien se avergüenza de su labor. ¿Debería buscar empleo formal?
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