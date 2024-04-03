Así puedes preparar agua de horchata sin lácteos y azúcar

El agua de horchata es una de las favoritas en la población mexicana. Sin embargo, su contenido lácteo y alto nivel de azúcar son un inconveniente para la salud de algunas personas. Afortunadamente, existe una alternativa de agua de horchata sin lácteos y azúcar con la que podrán disfrutarla sin culpa y preocupaciones.

Aunque el agua de horchata data de la Conquista española en nuestro país, es una bebida que se mantiene presente en la mesa de las familias mexicanas. El agua de horchata puede ser elaborada con arroz, coco y hasta avena, sin embargo todas estas versiones tienen en común la leche y el alto contenido de azúcares. Pero descuida, te compartimos la receta para preparar agua de horchata sin lácteos y azúcar.

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¿Qué necesitas para preparar agua de horchata sin lácteos y azúcar?

Para empezar, tienes que reunir todos los ingredientes que son: 1 taza de arroz blanco crudo, 3 cucharadas de hojuelas de avena, 5 o 6 tazas de agua, 1 trozo de canela y 1 cucharada de extracto de vainilla sin azúcar. Una vez que tengas todo a la mano, procede a lo siguiente para preparar agua de horchata sin lácteos y azúcar:



Tritura el arroz blanco hasta lograr una consistencia fina.

Agrega las hojuelas de avena para obtener una textura cremosa.

Lava el arroz y colócalo en un recipiente hondo junto a las hojuelas de avena, el trozo de canela y un poco de agua.

Deja reposar al menos dos horas o toda la noche.

Cuela la mezcla y colócala en una licuadora.

Añade dos tazas de agua y el extracto de vainilla.

Licua hasta obtener una mezcla homogénea.

Cuela nuevamente y mezcla con el resto de agua en una jarra.

Ahora bien, si quieres añade hielo al gusto o refrigera la mezcla durante al menos una hora antes de servir y disfrutar tu agua de horchata sin lácteos y azúcar. Finalmente, los días de primavera están aquí y un vaso de agua refrescante nunca es mala idea.

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