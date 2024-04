Es completamente inobjetable que la música es crucial para nuestra vida, también que colabora para expresar nuestros sentimientos y en definitiva tener un mejor día a día. Desde ahí que no viene mal conocer de casos, donde realmente puedes encontrarte con un alivio y por ello comentaremos sobre cuál es la canción más relajante.

Muchos especialistas consideran que la música termina teniendo un efecto terapéutico, algo que tiene mucho sentido, si consideramos que ante determinados estados de ánimo escuchamos ciertas canciones, también grupos o bandas por sobre otros.

¿Cuál es la canción más relajante?

Las conclusiones provienen de especialistas de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), y para ello dividieron a las personas en 2 grupos, para luego analizar sus respuestas cerebrales previo a una intervención quirúrgica. Posteriormente a un lado se le suministró un medicamento y el otro escuchó Weightless de Marconi Union. Desde esa canción llegaron a la conclusión de que la ansiedad se redujo un 65% y los niveles fisiológicos habituales en un reposo en un 53%.

Y sonará increíble, pero este grupo realizó ese tema buscando dar un beneficio para la salud de la gente, algo que se manifestó en este estudio y en la búsqueda de una reducción de presión arterial, como de frecuencia cardíaca, premisas que cumplieron eficazmente.

Ahora bien, mejor no escucharla en todos los ámbitos, pues también se ha comprobado hace unos años atrás que el grado de relajación es tal, que no es nada recomendable tenerla en los parlantes si estás manejando. Mucho cuidado.

Si quieres puedes complementar esa composición con otras canciones que se ha comprobado que ayudan a un buen nivel de felicidad. Esas son Uptown Girl de Billy Joel, YMCA de Village People, Good Vibrations de The Beach Boys y Don´t Stop Me Now de Queen, la misma que hace unos años atrás empezó a escalar fuertemente en los rankings por este motivo y por la excelente calidad que le imprimieron los ingleses.