Esta es la foto que confirmaría la separación entre Christian Nodal y Cazzu

En el mundo del espectáculo, las rupturas amorosas suelen ser un tema candente y objeto de especulaciones. En este sentido, los rumores de una posible separación entre los cantantes Christian Nodal y Cazzu han cobrado fuerza, y una polémica foto podría ser la prueba que confirmaría esta situación.

¿Christian Nodal y Cazzu se separaron? Esta foto confirmaría los rumores

En la imagen en cuestión, se puede observar al intérprete mexicano Christian Nodal posando sonriente junto a una misteriosa mujer, que rápidamente fue identificada como la cantante Estevie. Lo que ha llamado particularmente la atención de los usuarios es el gesto de Nodal, quien parece tomar a la artista por la cintura, un acto que, según los internautas, representa una forma de coqueteo.

Te puede interesar: Eduin Caz y Daisy Anahí ya se reconciliaron, así lo presumieron

Programa 24 enero 2024 Parte 2| ¿Christian Nodal de visita en el foro? [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos, risas y más.

¿Cómo reaccionó Cazzu a la foto?

Ante los rumores de separación y la polémica foto, la cantante argentina Cazzu no se ha quedado callada. Recientemente, publicó un peculiar mensaje en su cuenta de X, que muchos interpretan como una reacción a la situación. “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, escribió la artista, generando una ola de especulaciones entre sus seguidores.

lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 16, 2024

¿Cómo iniciaron los rumores de separación entre Christian Nodal y Cazzu?

Es importante recordar que las sospechas sobre una posible ruptura entre la pareja surgieron en abril pasado, cuando Nodal tomó la decisión de eliminar todas las fotografías que tenía con Cazzu en sus cuentas personales. Este movimiento, sumado a la notable falta de interacción pública entre ambos, alimentó los rumores de una separación. Además, el silencio de ambos artistas ha generado inquietud entre sus seguidores.

Te puede interesar: Con lesiones, así luce el rostro de Christian Nodal tras quitarse los tatuajes del rostro

Sin embargo, algunos especulan que podría tratarse de una estrategia publicitaria, mientras otros creen que realmente han terminado su relación, pero han optado por no hablar públicamente debido a sus ocupadas agendas.