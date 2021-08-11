"La Bestia" regresa por revancha a Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

Esta nueva temporada de Exatlón México estará con todo y tendrá el nivel más alto jamás visto, ¡y uno de los atletas más queridos está de regreso! David Juárez “La Bestia”. ¡Quiere revancha y no descansará hasta obtenerla!

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David Juárez “La Bestia”, en Exatlón México temporada 3 y 4.

Sin duda uno de los atletas más queridos de todas las temporadas de Exatlón México, es David “La Bestia”. Recordemos que ha participado dos veces en el reality más importante y exitoso de México.

En la tercera temporada. Formó parte de los Contendientes azules. Estuvo a lado de su hermano gemelo, de Keno, de “Yomi” y Casandra, ¿se acuerdan? Era el favorito a ganar de muchos fans, ¡y de varios atletas incluso del equipo contrario! Siempre dio todo, fue el alma del equipo, era el único que de verdad lo disfrutaba y se divertía, como si estuviera en su hábitat natural. En las semanas finales del programa, justo para pasar a la final, ¡quedó fuera! Heliud Pulido quien unos días más tarde se coronara como campeón de esa temporada, lo dejó fuera. No se le dio el tiro a David, y aunque su ejecución en los circuitos era impecable, no fue su día. Para muchos se quedó como el rey sin corona...

Luego de unos meses, regresó a las tierras de Exatlón pero ahora como Héroe, a compartir equipo y aventura con los mejores atletas de las temporadas anteriores. Ernesto, Pascal, Keno y Christian Anguiano. Nuevamente se comenzó a perfilar como uno de los favoritos, pero algo ajeno a él lo dejó fuera de la competencia justo a la mitad, una lesión.

Se estrenaba el circuito del “fin del mundo” luego de unos cambios increíbles para hacerlo mucho más espectacular. Era su segunda pasada y en el módulo del circuito que parecía más inofensivo, ¡se rompió la mano! Al principio solo le dolió, terminó el circuito e incluso tiró perfecto y le dio el punto a su equipo, pero minutos después comenzó a sentir mucho dolor, su mano cambió de color y lo llevaron de inmediato al hospital. Lamentablemente no pudo continuar, pues lo operaron de emergencia. Dejó a su equipo, a sus compañeros rojos, a la producción y a los fans de Exatlón muy tristes y a medias nuevamente, con ganas de verlo en la final.

David Juárez “La Bestia” formará parte de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

A casi un año de su lesión y de su despedida de Exatlón, ¡nuestra querida “Bestia” está de regreso! No podía quedar fuera de esta aventura, y será el único atleta hasta el momento, que haya participado ya en tres temporadas del reality. ¿La tercera será la vencida? Viene con todo, dispuesto a ganar, a disfrutar, a hacer equipo y a ser feliz como nos tiene acostumbrado.

Recuerda que el gran estreno de Exatlón Guardianes vs. Comquistadores será este lunes 16 de agosto a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

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