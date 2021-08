Ellos son los Contendientes que se convertirán en "Conquistadores".

Macky, Marisol y “La Bestia”, son Contendientes de otras temporadas de Exatlón México, que en esta quinta emisión, se convertirán en Conquistadores.

¡La quinta tenporada de Exatlón México ya viene! Y con ella muchas sorpresas, algunas de ellas, que veremos caras conocidas y muy queridas por los fans del reality más exitoso de México. ¿De qué hablamos? Te contamos quiénes serán algunos participantes del equipo azul.

Participantes del equipo azul en Exatlón México Guardianes VS. Conquistadores.

La quinta temporada de Exatlón está en puerta, pues se estrenará el próximo lunes 16 de agosto a las 7:30 p.m. Hace unos días se dieron a conocer a los atletas que formarán parte del equipo azul, ¡y conocemos a algunos de ellos! ¿Quiénes son? Te contamos...

David Juárez “La Bestia” en Exatlón Guardianes VS. Conquistadores.

Sin duda uno de los atletas más queridos de todas las temporadas, es David Juárez “La Bestia”. Formó parte de los Contendientes de la tercera temporada de Exatlón México. A pesar de que para muchos era el ganador, ¡quedó fuera de la competencia! Llegó muy lejos, a la semana final, pero Heliud Pulido, quien fuera el campeón de esa emisión, lo dejó fuera a un paso de la final.

Fue una de las eliminaciones más dolorosas para los fans del reality, así que por eso regresó por su revancha a la cuarta temporada, ¡pero una lesión lo dejó fuera a la mitad de la competencia! Justo en su mejor momento se rompió la mano, tuvieron que operarlo de emergencia, y no pudo volver.

Pero esta vez viene con todo, nada ni nadie lo detendrá, está preparado y dispuesto a todo por llegar a la final y ganar ahora sí la copa. ¿Lo logrará?

Marisol Cortés en Exatlón Guardianes VS. Conquistadores.

Otra de las Contendientes más queridas de Exatlón México, es Sol Cortés. Recordemos que formó parte de la tercera temporada de Exatlón México. Una de las atletas más destacadas de esa emisión, fuerte, nunca se rinde, cariñosa, pero al mismo tiempo no se deja, dice las cosas de frente y no le da la espalda a los problemas o contrincantes, ¡al contrario! Sea hombre o mujer, ¡Sol no se deja de nadie!

Quedó fuera en las semanas finales de la competencia, pero esta vez viene a disfrutar y a demostrar que merecía llegar a la final. ¿Lo logrará?

Macky González en Exatlón Guardianes VS. Conquistadores.

Sin duda una de las atletas que es una Contendiente de corazón y es una de las figuras más grandes que tiene el equipo azul en la historia de Exatlòn México, ¡es Macky González! Y está de regreso en las tierras y en las playas que conoció en esa épica primera temporada.

Formó parte de la temporada más exitosa del reality, la número uno. Ella junto con Ernesto, Doris, Antonieta y Pascal, formaron al equipo azul que daría pie a los demás azules de otras temporadas. A pesar de las adversidades, de las lesiones y de tener todo en contra, logró llegar a la final. Recordemos que para la primera emisión, solo hubo un ganador y fue por votos. Macky dejó fuera a Ana Lago en la semifinal, y se enfrentó a Ernesto en la gran final, en donde por votos, quedó en segundo lugar, ¡pero en primer lugar femenil!

Esta vez está de vuelta y no dejará ir el trofeo. ¿Lo logrará?

Recuerden que el lunes 16 de agosto a las 7:30 p.m por Azteca UNO, es el gran estreno de la quinta temporada de Exatlón México, Guardianes VS. Conquistadores, ¡no se lo pierdan!

