Ernesto Cázares de Exatlón, va a ser papá, ¡su novia está embarazada!

Luego de poco más de un año de relación, ¡Ernesto Cázares y su novia María, están esperando a su primer hijo! O hija, aún no se sabe. ¡Te contamos los detalles!

Ernesto Cázares y su relación amorosa con María.

El año pasado, al comenzar Exatlón Titanes VS. Héroes, Ernesto siempre hablaba de María, su novia. ¡Y las redes sociales estaban muy pendientes de su relación! Que no era pública al principio, todos nos enteramos cuando ya llevaban 9 meses.

María platicó con nosotros un poco de su historia de amor en el TAG de la pareja, Ernesto y María vivían en diferentes ciudades, después de 3 meses de salir y verse cuando podían, decidieron verse cada fin de semana sin falta, ¡y después de un mes, el 15 de febrero del 2020, Ernesto le pidió a María que fuera su novia! Luego de eso, había semanas completas que no se separaban. María no sabía quién era Ernesto, pues no le gusta ver televisión, no fue hasta una salida a una plaza comercial que él se quitó el gorro que traía y la gente empezó a reconocerlo y pedirle fotos, que ella supo que él era famoso.

Al terminar la participación de Ernesto Cázares en Exatlón el año pasado, se reencontró con su amada y se fueron a vivir juntos a Querétaro. A través de sus redes sociales compartían todo el proceso de mudanza, de amueblar, todos los pequeños detalles de esa gran y bellla aventura juntos... Meses después, ¡nos enteramos de que están esperando a un bebé!

Ernesto Cázares se convertirá en papá, su novia está embarazada.

Luego de unos meses de vivir juntos y compartir toda su vida en redes sociales, María que era muy activa en su cuenta de Instagram, ¡de repente desapareció! Borró todas su fotos, puso su cuenta privada y dejó de subir cosas... Todos comenzaron a especular que ya habían terminado, pero no se esperaban lo que en verdad estaba pasando, ¡que María estaba embarazada!

Y es que ayer por fin reapareció en su Instagram y lo hizo con todo, pues subió sus primeras fotografías con pancita de embarazo. No se han dado muchos detalles al respecto, pero por las descripciones, sabemos que está muy contenta y que hasta el momento no sabe el sexo del bebé, al parecer prefieren que sea sorpresa hasta que nazca.

¿"Cómo le voy a explicar con cuánto amor lo estaba esperando, incluso antes de saber que su corazón ya latía?”, dijo María en una de sus fotografías. Mientras que Ernesto contestó: “Mamacita chula, te ves hermosa con esa pancita chula”.

¡Qué bonitos! Esperamos más detalles al respecto y les deseamos todo el amor, salud prosperidad y felicidad en esta etapa tan bonita.

