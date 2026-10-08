Conoce la app “Huella Azteca"; la aplicación para ayudar a perros y gatos en situación de abandono

Melina Martínez y Antonio Domínguez Sagols nos hablan sobre la importancia que tiene la aplicación “Huella Azteca” con la cual todos pueden ser partícipes y así poder ayudar a perros y gatos que han sido abandonados en la calle. La aplicación también tiene como objetivo fortalecer la educación y promover el cuidado de los animales, pero también de las alianzas para poder ayudarlos.