Conoce la app “Huella Azteca"; la aplicación para ayudar a perros y gatos en situación de abandono
“Huella Azteca” es una aplicación que ayuda a conectar a las personas con los refugios de animales para que los puedan adoptar.
Melina Martínez y Antonio Domínguez Sagols nos hablan sobre la importancia que tiene la aplicación “Huella Azteca” con la cual todos pueden ser partícipes y así poder ayudar a perros y gatos que han sido abandonados en la calle. La aplicación también tiene como objetivo fortalecer la educación y promover el cuidado de los animales, pero también de las alianzas para poder ayudarlos.