¿Un buen café siempre es caro? ¡Derrumbamos los mitos y explicamos las realidades del café!

¿Un buen café siempre va a ser caro? ¿El café se debe tomar sin azúcar? ¿Cuáles son las combinaciones permitidas con café? Mauricio Barcelata recibió a Giovanna García, barista, tostadora de café y empresaria, quien esclareció de una vez por todas los mitos y las realidades sobre el café. ¡Toma nota y comparte!