¿Un buen café siempre es caro? ¡Derrumbamos los mitos y explicamos las realidades del café!
¡Se resolvió la duda! ¿El café se debe tomar con o sin azúcar? La barista Giovanna García esclareció todos los mitos y realidades sobre el café. ¡Toma nota!
¿Un buen café siempre va a ser caro? ¿El café se debe tomar sin azúcar? ¿Cuáles son las combinaciones permitidas con café? Mauricio Barcelata recibió a Giovanna García, barista, tostadora de café y empresaria, quien esclareció de una vez por todas los mitos y las realidades sobre el café. ¡Toma nota y comparte!