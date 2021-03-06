MasterChef México: Conoce a Claudette Zepeda, la juez invitada especial en la gran final del concurso de cocina.

La gran final de MasterChef México merecía invitados a la altura, así que estuvo presente como juez la talentosa Chef Claudette Zepeda, quien ha puesto muy en alto el nombre de nuestro país a través de su talento culinario.

La chef ha vivido en las ciudades de San Diego, Tijuana y Guadalajara, donde ha incrementado su cultura gastronómica de cada para crear su propio estilo al cocinar con el que busca representar su historia a través de la comida.

Actualmente se encuentra como la chef ejecutiva del Alia Marea Beach Resort, donde se encargará de supervisar que todos los platillos que se sirvan en el hotel sea "perfecto".

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Claudette Zepeda también es madre de dos chicos

La Chef ha vivido en San Diego, Tijuana y Guadalajara, adquiriendo un poco de la cultura gastronómica de cada lugar para conformar su propio estilo, donde busca representar su historia a través de la comida.

Claudette Zepeda es además una madre excepcional de dos adolescentes. Actualmente se encuentra como la chef ejecutiva del Alia Marea Beach Resort, donde se encarga de supervisar que todos los platillos que se sirvan en el hotel estén impecables.

Actualmente está enfrentándose a varios cambios, puers recién abandonó el restaurante de sus sueños, El Jardín y ahora es parte esencial de la cocina del nuevo hotel boutique de la cadena de lujo del grupo Hyatt, ubicado en el N. Coast Highway.

La juez se sentó al lado del resto del jurado de MasterChef para dar su opinión y degustar cuidadosamente cada uno de los 4 tiempos del menú preparado por Adriana, Itzel y Erubiel, los tres grandes finalistas de la cocina más famosa de México.

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