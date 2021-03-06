MasterChef México: Erubiel Sosa sorprendió con su coctel ‘Erubaby’ en la gran final en la cocina más famosa de México.

Erubiel Sosa sorprendió en la gran final de MasterChef México, al crear su propio coctel llamado 'Erubaby' y así unió su talento y humor en una sola bebida que piensa patentar próximamente.

En el último episodio de la octava temporada del reality, los chefs les pidieron a los finalistas Adriana, Itzel y Erubiel, presentar una bebida acompañada de un platillo. A Sosa le tocó presentar junto a su entrada; a Salcedo junto a su plato fuerte y a Paniagua con el postre.

El coctel de Erubiel Sosa también fue la sensación en redes sociales

Sin duda, el coctel que más sorprendió a los chefs fue la bebida de Erubiel la cual bautizó con el nombre de 'Erubaby' y causó furor también en redes sociales, incluso los internautas pedían "sacar los 'erubabies'.

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El cocinero presentó un platillo de cantina como entrada que constó de una tetela rellena de flor de calabaza con queso de hebra, acompañado de mole de olla con un encurtido, pero la sensación fue su 'Erubaby'.

La bebida creada por el también perito de tránsito tiene ingredientes como whisky, cerveza y un poco de jarabe de calabaza en tacha. La bebida causó furor en los chefs y los fans, quienes lanzaron muchos memes haciendo referencia a ella.

Después de una final de infarto y un gran nivel de los platos presentados por los tres finalistas de MasterChef México, Adriana resultó ser la ganadora de la octava temporada en la cocina más famosa de México.

Anoche, el más sorprendido fue Erubiel, quien se notaba visiblemente triste, pero aseguró que se lleva una gran lección de vida por participar en la cocina más famosa de México y no llevarse la victoria, como hubiera deseado.

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