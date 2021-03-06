Exatlón: Te presentamos a Luis Felipe Álvarez, el talentoso artemarcialista hermano de Cecy ‘Wushu’.

Luis Felipe Álvarez es el hermano mayor de Cecy Wushu, quien fue introducido al mundo de las artes marciales desde niño por su padre, el profesor Luis Enrique Álvarez. El deportista es uno de los mejores representantes de su deporte en México y es una inspiración para la ex participante del Exatlón México.

El hermano de Cecilia Álvarez tiene 29 años de edad, nació el 12 de mayo de 1991 y comenzó su carrera a los 3 años de edad. Ha sido seleccionado nacional desde 2006 en competencias como Panamericanos, Norceca y mundiales.

El familiar de Cecilia Álvarez también ganó el premio estatal al deporte 2013 y Luchador Olmeca 2008, además tiene su propia academia de Wushu, en Chihuahua, México. Un auténtica amante de las artes marciales.

Te puede interesar: Exatlón: Así fue el festejo de los atletas a la máxima autoridad, Antonio Rosique, por sus 25 años de trayectoria.

Cecy Wushu es una de las atletas más queridas de Exatlón

Cecilia Álvarez fue una de las atletas más queridas en la presente temporada de Exatlón México, pues mostró grandes habilidades en los circuitos de la reñida competencia en la playa.

La atleta de alto rendimiento se involucró de algunas polémicas dentro del programa, como aquella que protagonizó junto a Pato Araujo, por si esto fuera poco, en su regreso como refuerzo del equipo azul tuvo que afrontar algunas dificultadas con sus compañeros.

A lo largo de su participación en la competencia, Cecy Wushu recibió mucho apoyo y sus seguidores se han interesado cada vez más por su vida privada y familiar. Sin duda, la atleta de alto rendimiento está rodeada de talento deportivo.

La atleta de Héroes abandonó en febrero la reñida competencia en las playas de Exatlón, pero el cariño de su público sigue intacto.

También podría interesarte: Exatlón: Evelyn Guijarro rompe el silencio de cara a la fase final de la cumbre. ¿Habló sobre Casandra Ascencio?