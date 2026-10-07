¿Sabes por qué la gente finge durante el sexo? ¡La sexóloga Ana Franco derrumbó todos los mitos!
¿Por qué la gente finge durante el sexo? ¿Es necesidad de validación? La sexóloga Ana Franco nos acompañó para despejar todas las dudas. ¡Toma nota y comparte!
¿Has fingido un orgasmo para que tu pareja no se sienta mal? ¿Hasta dónde es sano fingir el placer? La sexóloga Ana Franco nos acompañó para entender por qué la gente finge en el sexo. ¿Falta de condición física? ¿Necesidad de validación? ¿Es más fácil fingir que actuar con normalidad? ¡No pierdas detalle, toma nota y comparte!