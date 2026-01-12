¿Ya supiste? | Yeison Jiménez: Teorías, noticias, predicciones y más sobre la muerte del cantante
En esta edición de "¿Ya Supiste?”, hablamos sobre todo lo que ha sucedido en torno a la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero.
Después de la muerte de Yeison Jiménez, se han hecho virales diversos videos donde el cantante predice su muerte, lo cual ha despertado la curiosidad de sus seguidores y miles de internautas. En "¿Ya supiste?”, hablamos sobre lo que se ha especulado sobre el accidente en el que falleció el cantante.