Frente Frío 27: A esta hora lloverá y habrá mínimas de -10 grados hoy viernes 9 de enero

El segundo fin de semana del año finalmente ha llegado, y este trae consigo un periodo de lluvias y bajas temperaturas por demás importantes en varios estados del país a raíz de la llegada del Frente Frío 27. Por tal motivo, aquí conocerás la lista de los más afectados durante este viernes 9 de enero.

Será durante este día que el Frente Frío 27 recorrerá tanto el noreste como el oriente de la República Mexicana, lo cual ocasionará un periodo de lluvias y chubascos en distintos estados del país. Además, tampoco se descartan mínimas de -5 y hasta -10 grados en algunas regiones específicas del territorio nacional.

Lista de estados afectados por el Frente Frío 27 hoy viernes 9 de enero

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío 27 generará intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en estados como Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Campeche.

|Conagua

Del mismo modo, se espera que estados como Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Durango, San Luis y Aguascalientes tengan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, por lo que es fundamental que atiendas las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Finalmente, el Frente Frío 27 también dejará mínimas de -15 a -10 grados durante la madrugada en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, así como mínimas de -10 a -5 grados con posibles heladas en las zonas serranas de Coahuila y Sonora. En adición, Morelos y la Ciudad de México tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Cómo estará el clima en México el sábado 10 y domingo 11 de enero?

La Comisión Nacional del Agua explica que, durante este fin de semana, una vaguada en niveles altos de la atmósfera podrá recorrer México gracias a la combinación con el chorro polar, hecho que generará un evidente descenso en las temperaturas, así como fuertes rachas de viento en la mayor parte del país.