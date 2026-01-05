Nuevo Frente Frío dejará LLUVIAS y -10 grados en estos estados hoy martes 6 de enero

El 6 de enero es una fecha especial para niñas y niños al interior de la República Mexicana, pues es durante este día que los Reyes Magos arriban a los hogares a entregar juguetes y buenos deseos. Ahora bien, ¿cómo estará el clima en México durante este día tras la llegada de un nuevo Frente Frío?

Será durante esta semana que el territorio nacional tendrá que lidiar con un nuevo Frente Frío, mismo que forma parte de los siete que se vislumbran para el primer mes del año. Por tal motivo, es preciso que conozcas qué estados del país podrían sufrir lluvias y mínimas de hasta -10 grados hoy martes 6 de enero.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío hoy martes 6 de enero?

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Sonora y Baja California vivirán episodios de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm durante este martes 6 de enero. Del mismo modo, los intervalos de chubascos de 5 a 25 mm se harán presentes en Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Oaxaca.

Yucatán, Michoacán y Chiapas tendrán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm, mientras que las sierras de Baja California podrían sufrir la caída de nieve o aguanieve a lo largo de este día. Finalmente, no se descartan rachas de viento de 10 a 20 kilómetros por hora en lugares dentro de Baja California Norte y Sur, Durango y Sonora.

El Frente Frío, además, dejará mínimas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, así como mínimas de -5 a 0 grados en Sonora, Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y el Estado de México.

¿Qué otros fenómenos naturales habrá en México durante este día?

La Conagua explica que el arribo de un nuevo Frente Frío , el cual se extenderá por Baja California, generará una corriente de chorro polar y subtropical que no solo generará lluvias y bajas temperaturas, sino también fuertes rachas de viento de 30 hasta 50 kilómetros por hora, así como posibles descargas eléctricas en estas zonas.