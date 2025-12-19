Frente Frío: A esta hora lloverá en México el sábado 20 y domingo 21 de diciembre

El último mes del año se ha caracterizado por tener bajas temperaturas en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Además, la llegada de un nuevo Frente Frío generará lluvias fuertes y chubascos moderados en algunos puntos específicos durante este sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

Será durante este fin de semana que algunos estados del territorio nacional tendrán que lidiar con lluvias, chubascos, fuertes rachas de viento, oleajes elevados y el descenso de la temperatura derivado del Frente Frío. Por ende, es preciso que conozcas esta información y tomes las precauciones necesarias al respecto.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío el sábado 20 y domingo 21 de diciembre?

Sábado 20 de diciembre:

Oaxaca, Veracruz y Chiapas: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes .

. Campeche, Tabasco y Quintana Roo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Yucatán y Chiapas: Intervalos de chubascos.

Puebla y Guerrero: Lluvias aisladas.

Durango y Chihuahua: Mínimas de -10 a -5 grados.

Estado de México, Sonora, Baja California, Puebla y Tlaxcala: Mínimas de -5 a 0 grados.

Domingo 21 de diciembre:

Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Puebla, Veracruz y Campeche: Chubascos con lluvias puntuales fuertes .

. San Luis, Yucatán, Hidalgo y Quintana Roo: Intervalos de chubascos.

Guerrero, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México: Lluvias aisladas.

Durango y Chihuahua: Mínimas de -10 a -5 grados.

Estado de México, Sonora, Baja California, Puebla y Tlaxcala: Mínimas de -5 a 0 grados.

Un canal de baja presión, ¿culpable de las lluvias este fin de semana?

De acuerdo con lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, un canal de baja presión en el sureste del país, además del Frente Frío , serán los responsables de las lluvias puntuales muy fuertes que caerán en México, sobre todo en estados como Chiapas, Oaxaca y algunas regiones de Veracruz. Ante ello, se recomienda no salir de casa en caso de no ser estrictamente necesario.