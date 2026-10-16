4 cortes pixie que afinan el rostro y te quitan años después de los 40

Cambiar de look después de los 40 puede ser una excelente opción para descubrir un estilo que refleje personalidad, sin embargo, muchas mujeres creen que a partir de esta edad son pocas las posibilidades en arriesgarse con un corte moderno, ya que las facciones y piel van cambiando con los años.

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Por el lado contrario a este pensamiento déjanos decirte que existen opciones que favorecen los rostros de las mujeres maduras como el corte pixie, el cual es una propuesta de cabello corto que destaca por su versatilidad, comodidad, elegancia y sobre todo por adaptarse a diferentes tipos de rostros.

El corte pixie se caracteriza por llevar el cabello más corto en los laterales y la nuca, mientras que la parte superior puede conservar distintas longitudes para crear volumen, movimiento, además que con la combinación de un fleco se puede crear un marco que destaca las facciones del rostro. También, como punto a favor de este corte es que no es necesario llevarlo de una sola manera ya que existen versiones clásicas, despeinadas, asimétricas y con capas que permiten personalizarlo.

4 cortes pixie que estilizan el rostro después de los 40

1.- Pixie con flequillo lateral

El pixie con flequillo lateral es una alternativa ideal para quienes desean un cambio elegante y favorecedor, gracias a que el flequillo cae suavemente sobre la frente se crean líneas diagonales que ayudan a equilibrar visualmente las facciones.

2.- Pixie con capas y volumen en la coronilla

Si buscas un corte con movimiento, el pixie en capas es una de las opciones más versátiles ya que las capas permiten distribuir el volumen y evitar que el cabello se vea demasiado plano, especialmente cuando es fino. Con una altura en la coronilla puede crearse visualmente una apariencia más alargada.

3.- Pixie asimétrico

Otra opción de diseño de corte pixie es el asimétrico el cual se distingue por tener un lado más corto y otro con mechones que enmarcan el rostro. Este estilo crea un efecto visual dinámico y permite destacar los ojos, los pómulos y la línea de la mandíbula lo que provoca que se vea un rostro sano y juvenil.

4.- Pixie largo

Si todavía no te animas a llevar el cabello muy corto, el pixie largo puede ser el punto medio perfecto. Esta versión conserva más longitud en la parte superior y alrededor de las orejas, lo que permite peinarlo hacia un lado, crear ondas suaves o dejar algunos mechones cerca del rostro.