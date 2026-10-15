¿Qué es el Copal y cuál es su significado espiritual en la ofrenda del Día de Muertos?

Aunque es válido y ocurre en muchas de las expresiones culturales-religiosas, cada persona adopta y adapta los rituales y las creencias. En este caso, hablando del Día de Muertos, las ofrendas se convirtieron en altares individuales donde las personas agregan su sello característico. Sin embargo, es bueno entender el por qué del uso de diferentes elementos dentro de estas ofrendas, tal como el Copal. He aquí la explicación de su significado espiritual.

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¿Qué es y qué significa espiritualmente el Copal en las ofrendas del Día de Muertos?

Rescatando desde un inicio de la explicación los conceptos de respeto y veneración, el Copal es una resina aromática que se obtiene de distintos tipos de árboles. Esto se usaron desde los tiempos de las civilizaciones prehispánicas y su significado espiritual se asocia con los temas de protección y purificación.

Se indica que su labor limpia el espacio donde según las creencias alrededor del Día de Muertos, los familiares fallecidos llegan a un sitio adecuado gracias a la labor de esta resina de árbol. Entonces, el concepto y la labor tiene en mente la limpieza energética-espiritual, pero por el amor y cariño hacia esas personas (e incluso hoy animales). Todo recae en el recuerdo grato en estos días de celebración y de manifestación cultural y religiosa en México.

Es decir, se puede resumir que el Copal tiene la función espiritual de protección, purificación y hasta conexión simbólica con esas personas que se recuerdan en el altar de los muertos. Por eso, su aroma es vital e indispensable para la veneración de todos aquellos que partieron y que siempre se recuerdan en lo más profundo de la mente y corazón de los familiares que siguen en el mundo de los vivos.

¿El Copal solamente sirve como purificador energético?

Como se planteó desde un principio en este artículo informativo, las formas de practicar y entender estas fiestas-celebraciones-rituales varía incluso según la persona. Por ello, se indica que muchos ven el aroma o humo que suelta esta resina, como un elemento que sirve de guía-atracción a los muertos en su viaje rumbo al descanso eterno. Es decir, tal como las velas o la flor de cempasúchil, el Copal también ayuda a los familiares muertos a encontrar el camino a casa el 1 y 2 de noviembre.