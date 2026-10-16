Si este año no tienes una mesa libre, aquí te dejamos 3 ideas originales para montar tu ofrenda usando lo que ya tienes en casa. La tradición no exige un mueble específico, sino el amor y el respeto con el que se colocan los elementos.

Poner el altar de muertos es una de las tradiciones más bellas y esperadas del año. Sin embargo, cuando vivimos en depertamentos pequeños o simplemente no tenemos una mesa disponible para destinarla por completo al altar, podemos llegar a pensar que es imposible colocarla, pero no es así.

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3 ideas para poner una ofrenda si no tienes mesa

La ofrenda prehispánica

Antes de la lleada de las mesas, los altares originarios se colocaban directamente en el piso, sobre petates o mantas tejidas. Retomar esta práctica no solo te resolverá la falta de muebles, sino que le dará un toque muy tradicional y conectado con la tierra a tu celebración.

La ofrenda prehispánica

El altar vertical con huacales o cajas de cartón

Si no tienes una mesa pero si cuentas con esquinas vacías, puedes construir tu propio altar de niveles apilando cajas de madera (huacales) o cajas de cartón grueso que tengas de envíos anteriores. Esta opción es perfecta porque respeta la tradición de los niveles del altar.

La ofrenda en repisas o estilo galería

Si tienes mascotas curiosas en casa, como perritos o gatos, además de niños pequeños, y te da miedo poner veladoras en el suelo o en estructuras frágiles, las paredes son tus mejores aliadas. Puedes transformar un librero, una repisa flotante o una barra de cocina en un altar flotante.

La ofrenda en repisas o estilo galería

Recuerda que sin importar el espacio, existen elementos que no deben faltar en tu ofrenda, estos son agua, para mitigar la sed del viaje; la sal, que es un elemento de purificación para que el alma no se corrompa; las velas, que son la luz que los guía de refreso a casa; y el copal o incienso, para limpiar el espacio de malos espíritus.

