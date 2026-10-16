3 ideas para poner una ofrenda si no tienes mesa
¿Quieres poner tu altar de Día de Muertos pero no te sobra ningún mueble? No te quedes sin recibir a tus difuntos. Descubre 3 ideas creativas para poner ofrenda
Si este año no tienes una mesa libre, aquí te dejamos 3 ideas originales para montar tu ofrenda usando lo que ya tienes en casa. La tradición no exige un mueble específico, sino el amor y el respeto con el que se colocan los elementos.
Poner el altar de muertos es una de las tradiciones más bellas y esperadas del año. Sin embargo, cuando vivimos en depertamentos pequeños o simplemente no tenemos una mesa disponible para destinarla por completo al altar, podemos llegar a pensar que es imposible colocarla, pero no es así.
¡La negó frente a todos! Victoria creía ser la única en la vida de Óscar, pero no es así
3 ideas para poner una ofrenda si no tienes mesa
- La ofrenda prehispánica
Antes de la lleada de las mesas, los altares originarios se colocaban directamente en el piso, sobre petates o mantas tejidas. Retomar esta práctica no solo te resolverá la falta de muebles, sino que le dará un toque muy tradicional y conectado con la tierra a tu celebración.
- El altar vertical con huacales o cajas de cartón
Si no tienes una mesa pero si cuentas con esquinas vacías, puedes construir tu propio altar de niveles apilando cajas de madera (huacales) o cajas de cartón grueso que tengas de envíos anteriores. Esta opción es perfecta porque respeta la tradición de los niveles del altar.
- La ofrenda en repisas o estilo galería
Si tienes mascotas curiosas en casa, como perritos o gatos, además de niños pequeños, y te da miedo poner veladoras en el suelo o en estructuras frágiles, las paredes son tus mejores aliadas. Puedes transformar un librero, una repisa flotante o una barra de cocina en un altar flotante.
Recuerda que sin importar el espacio, existen elementos que no deben faltar en tu ofrenda, estos son agua, para mitigar la sed del viaje; la sal, que es un elemento de purificación para que el alma no se corrompa; las velas, que son la luz que los guía de refreso a casa; y el copal o incienso, para limpiar el espacio de malos espíritus.