Si eres fan de las tiernas aventuras de baby Rumi, Zoey y Mira, decorar tu teléfono con sus stickers es una idea fantástica, colorida y muy original. Personalizar tus accesorios se ha convertido en la forma favorita de llevar a nuestros personajes preferidos a todos lados.

Para ayudarte a transformar tu teléfono, hemos seleccionado una lista con 5 stickers de baby Rumi, Zoey y Mira para pegarlas a la funsa del celular que puedes imprimir en casa o conseguir con tu proveedor de pagatinas favorito. Además, te damos el truco definitivo para que no se desgasten con el uso diario.

Caminos de la Vida | Programa 14 de octubre 2026

Los 5 diseños de stickers de baby Rumi, Zoey y Mira imperdibles para tu celular

Baby Rumi con estrellas

Baby Rumi destaca por su ternura inigualable. Un sticker ideal para el centro de tu funda es una ilustración de Baby Rumi sentada sobre una nube o rodeada de pequeñas estrellas brillantes en tonos pastel.

Baby Rumi con estrellas|Gemini

Zoey en pose de acción o saludo

Zoey aporta la energía y la diversión a este trío. Un sticker recortado siguiendo la silueta de Zoey saludando con una gran sonrisa o sosteniendo un accesorio icónico le dará mucha vida al diseño general de tu teléfono.

Zoey en pose de acción o saludo|Gemini

Mira la detective en miniatura

El personaje de Mira, con su característico atuendo y su lupa de detective, es indispensable en esta colección. Un sticker detallado de Mira resolviendo un misterio añade un toque de ingenio y aventura.

5 stickers de baby Rumi, Zoey y Mira para pegarlas a la funda del celular|Gemini

El trío dinámico Baby Rumi, Zoey y Mira juntas

Si prefieres un diseño único en lugar de pegar varias piezas pequeñas, un sticker rectangular o en forma de collage que reúna a los tres personajes es la mejor opción.

El trío dinámico Baby Rumi, Zoey y Mira juntas|ChatGPT

Logotipos icónicos y mini iconos

Un set de stickers no está completo sin los pequeños detalles. Este diseño incluye elementos miniatura relacionados con el universo de los personajes, como lupas, estrellas, gemas brillantes o pequeñas huellas.

Logotipos icónicos y mini iconos|Pinterest

Para imprimir los stickers, elige el papel adecuado, preferiblemente vinilo adhesivo resistente al agua, puedes realizar un laminado casero con cinta adhesiva transparente gruesa. No olvides limpiar bien la funda de tu teléfono antes de pegar los stickers.

