Exatlón: Esta es la conexión que tienen las eliminaciones de Estephanie y Mario.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores abrió sus puertas para 22 talentosos participantes dignos de llegar a la última semana del reality show más trepidante de la pantalla chica.

Mario Orozco, último eliminado de Exatlón, platicó sobre el reality.

Sin embargo, dos integrantes del equipo rojo fueron eliminados en lo que va de la competencia de entretenimiento número uno de la televisión mexicana.

Se trata de Estephanie Solís y Mario Orozco, quienes abandonaron las tierras de República Dominicana en las primeras dos semanas de la contienda.

La salida de los participantes tiene más de una conexión en común, ya que los internautas aseguran que ambos atletas son buenos liderando equipos.

Recordemos que Mario formó parte de múltiples equipos de fútbol, mientras que Estephanie se convirtió en un elemento muy importante para su equipo de tocho bandera.

Ambos tienen experiencia en deportes que se juegan en equipo, por lo que su adaptación en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores resultó grata.

El pasado 9 de agosto se dio a conocer un video donde aparecieron todos los integrantes del equipo rojo; sin embargo, llamó la atención que Mario y Estephanie fueron los nuevos rostros de la temporada que aparecieron hasta el final del clip.

No es ninguna sorpresa que los fanáticos encontraron conexiones entre los recientes eliminados, ya que ambos compartieron valores como la lealtad, compañerismo y sabiduría en su corta participación en Exatlón.

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Mario Orozco rompe el silencio tras su eliminación de Exatlón

Mario Orozco, segundo eliminado de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría.

El también conocido como Lobo reveló que su lesión en el hombro afectó su rendimiento en las tierras y playas más exigentes de la televisión mexicana.

“Yo no esperaba tener una lesión, tuve que aprender a jugar con el dolor tanto físico como mental. El día de ayer fue la gota que derramó el vaso”, subrayó.

El exfutbolista reveló para las cámaras de VLA que dejó el corazón en el duelo de eliminación, pero reconoció la destreza de Alex Alpuche y Jonathan.

“Yo fui al frente del equipo porque estaba mal físicamente. Yo iba a jugarme la vida contra el otro contrincante, yo la verdad quería estar al frente del equipo y hay que asumir las consecuencias. Me voy con una experiencia muy grata”, concluyó.

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