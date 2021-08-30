Exatlón: Alex Alpuche cumple su sueño al competir al lado de dos futbolistas.

Estamos viviendo la segunda semana de Exatlón: Guardianes vs. Conquistadores, en donde las emociones cada día incrementan más y al mismo tiempo se van formando amistades que terminan siendo familia.

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Este es el caso de Alex Alpuche, quien ahora tiene la oportunidad de tener de compañeros a los grandes ídolos de su infancia, como Alan Mendoza y Mario Orozco.

Me encanta tenerte de compañero, correr aquí contigo, que me estés molestando igual es de ‘no manches, yo te vi jugar en la tele, es mi sueño’, jugabas en Pumas y nunca pensé que estaría compartiendo con dos futbolistas, al fin y al cabo, a mí que me encanta el fútbol

De ver a sus ahora compañeros en la televisión siguiendo su pasión, ahora comparte con ellos el sueño de llegar a la gran final de Exatlón.

Los estoy viendo en la tele, lo estoy viendo jugar futbol y de repente lo tengo de compañero, pasar todo el día con él, hablar con él. Sí es raro. A mí siempre me ha gustado el futbol, era como uno de mis sueños, bueno casi todos los niños quieren ser futbolistas, y no seguí en el futbol por diferentes motivos, pero al final siempre veía el futbol. A mi papá le encanta el futbol, igual es Pumista, siempre los domingos a las 12 de la tarde, los Pumas, esto y el otro

La relación entre Alan y Mario

Los dos futbolistas del equipo de los Guardianes en varias ocasiones se enfrentaron de forma profesional y ahora son compañeros.

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