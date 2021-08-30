Exatlón: Mario Orozco se convierte en el segundo eliminado de esta aventura.

Estamos viviendo la segunda semana de esta gran aventura denominada Exatlón: Guardianes vs. Conquistadores. En el transcurso de estos días hemos presenciado grandes batallas, pero también la triste salida de Fernando Stalla, quien tuvo que dejar a su equipo por una fractura.

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Durante el primer duelo por la supervivencia triunfaron los Conquistadores, quienes toman ventaja en el sueño de seguir juntos una semana más.

Segundo Duelo de Supervivencia

El segundo Duelo por la Supervivencia fue la clave de este domingo, pues en caso de ganar los Conquistadores evitarían estar en riesgo, pero de no imponerse tendríamos un tercer duelo y una eliminación cruzada.

Al final, los Guardianes ganaron, por lo que lograron una eliminación cruzada y el tercer enfrentamiento fue a solo tres puntos con duelos directos para definir el color del tercer atleta en riesgo.

Alan cayó frente a Ramiro, Marysol logró imponerse a Marcela, Koke hizo lo propio con Jahir Ocampo, para que los Conquistadores solo tengan un hombre en riesgo de salir de Exatlón México.

El momento de la votación

Los dos equipos fueron reunidos en la fortaleza en donde Antonio Rosique reveló los puntajes más bajos de cada equipo y estos fueron votados por sus compañeros para ir al duelo de eliminación.

El más votado de los Conquistadores fue Jonathan con nueve votos, mientras Ramiro solo tuvo un voto. Por parte de los Guardianes los que más puntos en contra tuvieron fueron Mario Orozco con ocho votos y Alex Alpuche con dos.

Se terminó el sueño para Mario

Las reglas de la eliminación cruzada indican que primero se enfrentan los dos Guardianes, quien pierda tendrá que medirse con el cansancio acumulado a Jonny.

En un enfrentamiento a tres puntos, Alex Alpuche se logró imponer a Mario con un marcador de 3-1, lo que asegura su permanencia en Exatlón.

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Al final, Mario y Jonny se enfrentaron en un duelo definitivo por defender su lugar en Exatlón a cinco vidas. El primero en perder una vida fue Jonathan.

Al final, las cosas se fueron complicando para Mario, quien solo logró dos victorias en el circuito de eliminación y se tuvo que despedir de sus compañeros.