Exatlón: ¿A Macky? ‘La Bestia’ revela a quién llevará a la Fórmula 1.

Uno de los eventos deportivos más emocionantes es la Fórmula 1, por lo que en Exatlón se puso en juego una experiencia fuera del país al primer hombre y mujer en llegar a cuatro insignias en la Ruta de los Campeones.

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David Juárez fue el primer atleta en obtener este número de insignias, por lo cual viajará a la máxima categoría del automovilísmo. Como era de esperarse, algunos de sus compañeros no dudaron en apuntarse con él, incluso la máxima autoridad de esta aventura, Antonio Rosique.

El triunfo de La Bestia

Ayer por la noche se llevó a cabo un nuevo juego de la Ruta de los Campeones en la rama varonil, en la cual David ya poseía 3 de las 4 insignias necesarias para llevarse el gran premio. Antes de comenzar el juego, nuestro querido presentador se dirigió al atleta para que mencionara cómo se sentía con la competencia.

La Bestia dijo que no sabía con quién iría, pero que posiblemente lo haría con su hermano Ian Juárez, también exparticipante de Exatlón México, o con alguna chica; incluso, el lunes nos decía que tal vez podría invitar a Macky González.

Muy inspirado en la competencia, David Juárez comenzó la prueba en la que superó a sus contrincantes del equipo rojo y después a sus compañeros azules, manteniendo el invicto hasta la carrera final que disputó contra su compañero Koke Guerrero.

Rosique le pide a La Bestia que lo invite a la F1

David Juárez recibió la felicitación por haber ganado este increíble premio, luego de su respectivo festejo. De nueva cuenta, Antonio Rosique volvió preguntar a quién invitaría a este evento.

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Sin dejarlo responder, Antonio Rosique reveló la razón del interés en saber a quién invitaría La Bestia, pues esta pregunta no la hacía para generar polémica eb Exatlón México, sino porque desea acompañarlo a esta gran aventura.

